Синоптик рассказал, когда тепло установится в Европейской России

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Теплая погода сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах в ближайшие дни, а с 18 мая распространится и на Центральный федеральный округ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, тепло в ближайшие дни окажется характерно для всей европейской территории России. При этом столбики термометров превысят климатическую норму в диапазоне от восьми до 12 градусов.

Особенно тепло будет в этот период в Приволжском федеральном округе — до 32 градусов жары, а на юге Самарской области возможно даже до 34 градусов.

На Урале днем вероятно до 31 градуса выше нуля, однако во вторник, 18 мая, столбики термометров опустятся до 20-25 градусов тепла, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

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