Новое пособие для пенсионеров предложили ввести в России

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Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.

В соответствующем обращении к министру труда и социального развития РФ Антону Котякову парламентарий отметил, что пандемия COVID-19 продемонстрировала значимость средств индивидуальной защиты и профилактики. Особенно это актуально для пенсионеров как более уязвимых и подверженных тяжелым последствиям.

Вместе с тем пенсионеры могут быть стеснены в деньгах в вопросе регулярной покупки масок и перчаток, говорится в обращении. В связи с этим Сухарев предлагает оценить целесообразность ежегодных выплат пенсионерам в размере десяти тысяч рублей в преддверии осеннего эпидемиологического сезона на приобретение средств индивидуальной защиты.

Чтобы проконтролировать целевое расходование этих денег, депутат предлагает выдавать их в форме именного сертификата либо задействовать иной механизм контроля, сообщает RT.

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