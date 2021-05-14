Кардиолог назвала первый симптом — предвестник инфаркта

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Руководитель центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ имени Алмазова Асият Алиева сообщила, что одной из главных причин инфарктов и инсультов является атеросклероз, возникновение которого провоцирует повышенный холестерин.

— Без повышенного уровня холестерина в крови атеросклероз абсолютно точно не разовьется, — отметила кардиолог.

По словам Алиевой, высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, его диагностируют даже у новорожденных. Врач развеяла миф о том, что до 40 лет сдавать анализы на холестерин необязательно.

— Делать липидограмму (анализ крови на холестерин и его различные фракции) имеет смысл в любом возрасте, — цитирует слова Алиевой издание «Доктор Питер».

Ранее британские ученые сообщили, что высокое содержание «вредного» холестерина в крови может стать причиной инсульта, и назвали шесть признаков, которые помогут заметить болезнь на ранних этапах.

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