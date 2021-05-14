Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кардиолог назвала первый симптом — предвестник инфаркта
Фото: pexels.com/pixabay.com

Кардиолог назвала первый симптом — предвестник инфаркта

Евгения Владимирова

Здоровье
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 139 Карта всех событий

Руководитель центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ имени Алмазова Асият Алиева сообщила, что одной из главных причин инфарктов и инсультов является атеросклероз, возникновение которого провоцирует повышенный холестерин.

— Без повышенного уровня холестерина в крови атеросклероз абсолютно точно не разовьется, — отметила кардиолог.

По словам Алиевой, высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, его диагностируют даже у новорожденных. Врач развеяла миф о том, что до 40 лет сдавать анализы на холестерин необязательно.

— Делать липидограмму (анализ крови на холестерин и его различные фракции) имеет смысл в любом возрасте, — цитирует слова Алиевой издание «Доктор Питер».

Ранее британские ученые сообщили, что высокое содержание «вредного» холестерина в крови может стать причиной инсульта, и назвали шесть признаков, которые помогут заметить болезнь на ранних этапах.

Читайте также: Врач перечислил неожиданные симптомы инфаркта

Холестеринриск инфарктаинфаркты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте