В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Лучшей медицинской сестрой Москвы стала Анна Пилипчак, медицинская сестра Московского клинического научного центра имени Логинова.

В процессе выполнения заданий жюри оценивало знания медицинских сестер, навыки работы по специальности, а также мотивацию к профессии, умение общаться с пациентами, делиться опытом с коллегами и действовать в команде. Каждая претендентка на победу подтвердила свой высокий уровень знаний и навыков работы по специальности.

На церемонии открытия финала конкурса заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова поздравила всех медицинских сестер с профессиональным праздником:

— Медицинские сестры являются опорой всей системы здравоохранения. Наше здоровье зависит от каждой из вас. Нас вас, дорогие медсестры, лежит ответственность по обеспечению пациентов уходом, вниманием, лечением и, что не менее важно, профилактикой. Вы контактируете с пациентами порой больше, чем лечащие врачи. От вашего профессионализма, квалификации, поддержки и помощи пациентам во многом зависит успех лечения. Спасибо вам за такой самоотверженный и незаменимый труд! Поздравляю с Международным днем медицинской сестры!

Победитель и призеры конкурса награждены ценными подарками и почетными грамотами РОО «Профессиональный союз работников здравоохранения Москвы».

«Наша цель — здоровая и счастливая жизнь москвичей!» — так звучала тема конкурса 2021 года. Для определения лучшей среди московских медицинских сестер были организованы 100 тестовых заданий, разработанных в соответствии с квалификационными требованиями по специальности «сестринское дело», три практических задания в симуляционных условиях и проверка решения профессиональной задачи. На финальном этапе конкурса также оценивали видеоролик по теме «Инновационные технологии в деятельности медицинской сестры» в рамках Года науки и технологий.

— Победить в конкурсе было очень сложно, очень волнительно, было затрачено много психологических ресурсов. Остальные участницы были очень сильными и достойными победы. Эмоции переполняют, их много, но больше всего переполняет гордость за себя и за свою организацию. В нашем Клиническом научном центре имени Логинова работают одни из самых лучших врачей. Хочется, чтобы медицинские сестры тоже были их достойны. Я работаю в МКНЦ имени Логинова 17 лет, с момента окончания колледжа. Победить в конкурсе мне удалось благодаря огромной поддержке моего коллектива. Коллектив очень сильно мне помогал. Они поддерживали меня морально, такая поддержка очень много дает. Также коллектив оказал мне большую помощь в съемке ролика для второго тура финального этапа на тему «Инновационные технологии в деятельности медицинской сестры». Мы придумали, что первая часть ролика будет в стиле ретро про нашу работу в прошлом, когда медсестрам приходилось стерилизовать многоразовые материалы и было очень много бумажной работы, а вторая часть — современная, с использованием в работе цифровых технологий, которые позволили выполнять все манипуляции намного быстрее. В честь Международного дня медицинской сестры хочу пожелать своим коллегам, медицинским сестрам, в первую очередь, конечно, здоровья, уверенности в себе, ведь это много значит, а также не стоять на месте, развиваться, потому что это очень интересно и необходимо в современном мире, — произнесла на церемонии награждения победительница конкурса Анна Пилипчак, медицинская сестра отделения опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова.

Призерами конкурса стали:

2-е место — Барабанова Елена Владимировна (Госпиталь для ветеранов войн № 2);

3-е место — Федорова Анастасия Александровна (Городская поликлиника № 210);

4-е место — Андреева Екатерина Юрьевна (Детская городская поликлиника № 94);

5-е место — Цырульникова Наталья Александровна (Городская поликлиника № 5).

Читайте также: Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в больницы Москвы