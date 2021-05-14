Воздушное судно пропало в Красноярском крае

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Красноярском крае пропало воздушное судно. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили экстренные службы.

Уточняется, что сотрудники МЧС, проводящие инспекцию с воздуха, заметили задымление на земле в районе поисков, уточняет РИА Новости.

Кроме того отмечается, что на судне сработал аварийный маяк.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Татарстане самолет угнал пьяный пилот, чтобы прокатить подругу.

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