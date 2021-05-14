Москвича ограбили на 300 тысяч рублей в салоне собственной машины

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Россия, Москва, Ставропольская улица, 36 Карта всех событий

Москвич был ограблен в салоне собственной машины. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 36 на Ставропольской улице. Мужчина находился в своей иномарке, как вдруг к нему подбежали трое незнакомцев. По словам пострадавшего, на лицах мужчин были маски. Злоумышленники разбили лобовое стекло, а также стекло водительской двери. Они угрожали своей жертве расправой, требуя отдать им сумку, которая лежала на заднем пассажирском сиденье. Получив желаемое, они скрылись на автомобиле темного цвета.

По словам потерпевшего, в похищенной сумке было 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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