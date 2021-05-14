Телеведущий Баженов: Экологическое просвещение молодежи должно стать частью патриотического воспитания

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Известный журналист и общественный деятель Тимофей Баженов отметил, что любовь к родине неотделима от любви к родной земле и ее природе.

— Экологию и экопросвещение мы редко связываем с вопросами патриотического воспитания молодежи. Однако любовь к родине начинается с любви к родной природе. Это очевидно и не требует дополнительных доказательств, — сказал он.

Баженов добавил, что нашему обществу необходимо объединить свои усилия для пробуждения интереса молодежи к изучению природы России как места, где человек родился и вырос. Недаром слова «родина» и «природа» однокоренные. Такое заявление он сделал в рамках выступления на видеоконференции по теме «Экологическое просвещение и экотуризм для современной семьи и школы».

Журналист отметил, что воспитание бережного отношения к природе должно идти от самого сердца и быть искренним. Настоящий эффект такое образование будет иметь только в том случае, когда педагогами выступят люди, вызывающие доверие слушателей.

Один из присутствующих экспертов, Марианна Шевченко — директор по развитию национальной родительской ассоциации, высказалась о том, что родительская и стратегическая задача — привить ребенку знания об экологии своим примером: если подросток видит, что родителям эта тема близка и важна, то и он тоже будет более глубоко интересоваться этой тематикой.

Наталья Поротникова — заместитель директора института экологии Высшей школы экономики, доцент, кандидат экономических наук рассказала, что работу со школьниками в учреждении начинают с формирования экологического мышления. По ее словам, ученикам объясняют, что одна из важнейших проблем России — это утилизация отходов.

— Если мы не разделяем отходы в повседневной деятельности, то они смешиваются и с большой вероятностью едут на свалку или мусоросжигательный завод. В результате чего мы имеем в воздухе диоксины, которые имеют свойство накапливаться в организме, поражая нервную и иммунную системы. То есть мальчик или девочка, выбросившие на улицу мусор сегодня, завтра могут получить проблемы со здоровьем. Ребенок это должен очень хорошо понимать, — сказала она.