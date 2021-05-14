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Водитель «газели» сбил 13-летнюю девочку в Подмосковье
Фото: Moscow Live

Водитель «газели» сбил 13-летнюю девочку в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Ольгино, Граничная улицаКарта всех событий

В Балашихе водитель «газели» сбил 13-летнюю девочку. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 мая. Водитель потерял управление и наехал на ребенка, после чего врезался в стену. В МВД сообщили, что по факту случившегося инициирована проверка.

Источник «ВМ» в правоохранительных органах уточнил детали произошедшего. По словам источника «ВМ», ДТП произошло в микрорайоне Железнодорожном на улице Граничной 13 мая примерно в 18:30.

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Балашихасбила машина«Газель»
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