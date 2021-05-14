Движение поездов Горьковского направления МЖД восстановлено

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Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Москва-Пассажирская-Курская Карта всех событий

Движение поездов на участке Москва-Курская — Нижегородская Горьковского направления МЖД осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 14 мая.

Уточняется, что сотрудники МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.

Ранее стало известно, что на Горьковском направлении МЖД по техническим причинам затруднено движение в обе стороны.

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