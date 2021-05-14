Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Балашиха Карта всех событий

Электрички Горьковского направления МЖД будут ездить по измененному расписанию в воскресные дни мая из-за проведения работ по электрификации второго главного пути на участке Стройка — Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что в мае сотрудники железной дороги установят 30 железобетонных опор контактной сети для электрификации перегона, а также смонтируют около семи километров контактного провода.

Так, 16, 23 и 30 мая с 00:30 до 16:30 движение поездов на участке будет приостановлено в связи с проведением комплекса сложных работ при помощи спецтехники.

По сообщению пресс-службы, МЖД организует технологические «окна» в период, когда пассажиропоток минимален. На это время пригородные поезда Горьковского направления МЖД, курсирующие между Москвой, Балашихой и станцией Железнодорожная, будут ходить по измененному расписанию. Так, некоторые электрички будут отменены, а у некоторых изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Ранее сообщалось, что движение поездов Горьковского направления МЖД восстановлено после затруднения из-за технических проблем.

Читайте также: Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая