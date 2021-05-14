Летчик-космонавт Роман Романенко встретился с юными художниками Москвы

Фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко встретился с воспитанниками спортивно-досугового центра «Чертаново Южное». Он посетил художественную выставку и вручил ее участникам дипломы.

— Глядя сегодня на работы, подумал, что искусство безгранично, как и Вселенная. Приятно осознавать, что в районе живет столько талантов. Такие мероприятия позволяют по-новому взглянуть на космическую тему и привить интерес к исследованиям, обратить внимание участников на ту огромную роль, которую играет космос в нашей повседневной жизни, — отметил Романенко, приветствуя авторов и организаторов.

Изостудия «Палитра» и творческая мастерская «Золушка» спортивно-досугового центра «Чертаново Южное» обучают жителей района основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В честь празднования юбилея первого полета человека в космос дети вместе с родителями создали рисунки, картины из пластилина, объемные поделки из бумаги и другие работы на космическую тематику. Особенно отличилась многодетная семья Волковых — их экспозиция была самой масштабной.

Романенко расписался на картинах, посвященных лично ему: дети нарисовали космонавта в скафандре с инициалами «РРЮ». А участники выставки в свою очередь вручили гостю каравай, испеченный самостоятельно.

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