Семь районных кинотеатров Москвы откроют показы на крыше с 14 мая

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 7 Карта всех событий

С 14 по 16 мая в столице откроют семь крыш районных кинотеатров, объединенных под брендом «Место встречи», после масштабной реконструкции. Мероприятия проведут в формате фестивального уик-энда. Об этом сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что речь идет о кинотеатрах «Ангара», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Эльбрус», «Высота» и «Марс». На площадках организуют творческие и спортивные мероприятия, концерты, а также семейные мастер-классы. В завершении вечера гостей ожидают кинопоказы.

Кинотеатры на крыше будут работать в течение всего теплого сезона. Также здесь будут проводить лекции, творческие встречи и тематические выступления.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС.

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