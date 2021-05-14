Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Семь районных кинотеатров Москвы откроют показы на крыше с 14 мая
Фото: Вечерняя Москва

Семь районных кинотеатров Москвы откроют показы на крыше с 14 мая

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 7 Карта всех событий

С 14 по 16 мая в столице откроют семь крыш районных кинотеатров, объединенных под брендом «Место встречи», после масштабной реконструкции. Мероприятия проведут в формате фестивального уик-энда. Об этом сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что речь идет о кинотеатрах «Ангара», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Эльбрус», «Высота» и «Марс». На площадках организуют творческие и спортивные мероприятия, концерты, а также семейные мастер-классы. В завершении вечера гостей ожидают кинопоказы.

Кинотеатры на крыше будут работать в течение всего теплого сезона. Также здесь будут проводить лекции, творческие встречи и тематические выступления.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС.

Читайте также: Элегантность, красота и грация: Венский бал состоится в Гостином дворе

летокинотеатроткрытие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте