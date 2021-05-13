Элегантность, красота и грация: Венский бал состоится в Гостином дворе

Фото: Пресс-служба ООО Венский бал Москва

Восемнадцатый благотворительный Венский бал пройдет в Москве 29 мая. Он состоится на площадке Гостиного двора. Темой этого крупного мероприятия станет 250-летие со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена.

Откроют торжественный бал 100 пар дебютантов. На паркете выступят незамужние девушки в возрасте от 16 до 23 лет и неженатые юноши от 18 до 28 лет. Для каждого из них участие в Венском балу станет прекрасным шансом для приобщения к классической культуре и возможности найти новых друзей.

— Для меня Венский бал представляют собой красоту и стиль, элегантно подчеркнутый нотами истории и литературы, которой я увлекаюсь со школы. Это еще и уникальная возможность познакомиться с обществом талантливых юношей и современным миром людей бизнеса, политики и культуры. Любовь к танцу и красивой музыке объединит всех участников до самого утра! — рассказала дебютантка Венского бала, студентка МГУУ ПМ / Министерство просвещения РФ Анна Цветкова.

Фото: Пресс-служба ООО Венский бал Москва

По ее словам, возможность стать дебютанткой оказалась для нее непростым путем, целью которого является желание блистать и наслаждаться красотой, став частью мероприятия.

— Для многих это кажется трудным, но на самом деле это не совсем так. Чтобы вечер прошел интересно и оставил приятные воспоминания, нужно уметь танцевать, грамотно поддержать беседу общей тематики на родном и иностранном языках (английский обязателен не ниже уровня В1). Если вы не читаете, не стремитесь узнавать что-то новое, не интересуетесь ничем, то ничего не получится. Чем больше вы знаете, тем больше ваши шансы стать дебютанткой, — добавила Анна Цветкова.

После знаменитой фразы «Alles Walzer», которая переводится как «Вальсируют все!», к танцующим смогут присоединиться гости. Вальсы, польки и галопы продлятся до полуночи. А после знаменитой полночной кадрили будут исполнены джайвы, танго, фокстроты, квив-степпы, ча-ча-ча и румбы. За музыкальную программу во время вечера будут отвечать симфонический и джазовый оркестры.

Фото: Пресс-служба ООО Венский бал Москва

— Вальс — основной танец бала. Ему можно научиться после прохождения отбора на дополнительных занятиях для дебютантов в течение трех месяцев. Опытные хореографы-постановщики и танцоры всегда помогут разобрать и отработать шаги, подберут партнера по росту и объяснят особенности танца. Роль партнера также важна. Дело в том, что невозможно добиться красоты исполнения, не став парой, а это подразумевает особое умение доверять друг другу и распределять роли в дуэте: кавалеры ведут и направляют пару, дамы же придают красоту и плавность. Для меня вальс несложен, потому что я занималась бальными танцами ранее, но его разновидности и вариации движений снова увлекли меня и напомнили о том, как в нем сливаются в единый поток интерес, стремление к развитию и красота пары, — поделилась дебютантка.

Помимо танцевальной программы, в бальном гала-концерте, составленном из композиций Бетховена, примут участие звезды российской и мировой оперы, которые исполнят арии из единственной оперы немецкого композитора «Фиделио». Помимо этого, будет исполнена кантата «Ода радости» из 9-й симфонии. На сцене выступят солисты Большого театра Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Игорь Морозов (тенор), а также Алексей Тихомиров (бас) и Светлана Касьян (сопрано). Ведущими мероприятия станут главный танцмейстер бала — президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса театра и кино Нонна Гришаева.

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