Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка о Викторе Цое и шахматный турнир: как пройдет ночная акция в Музее музыки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Выставка о Викторе Цое и шахматный турнир: как пройдет ночная акция в Музее музыки

Ольга Маркова

Культура

Российский национальный музей музыки и его филиалы 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев». Для посетителей подготовлена обширная программа, которая включает выставку о Викторе Цое и группе «Кино», экскурсии, шахматный турнир, лекцию о старинных граммофонах.

В главном здании музея гости увидят выставку молодых художников «Цой: Стена». В качестве экспонатов выставки здесь представлены инсталляции, посвященные творчеству музыканта. В рамках выставки состоится лекция «Больше чем «Кино», которая расскажет слушателям о музыке и текстах Виктора Цоя. А во время музыкального квартирника «Звезда по имени Солнце!» прозвучит русский рок из репертуара Цоя.

В вечерней программе музей также ждет гостей на пешеходные экскурсии по Москве: «Москва музыкальная» и «Прогулки с Шаляпиным».

Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера подготовил программу «Москва музыкальная», которая объединит сразу три музея: Музей-квартиру А. Б. Гольденвейзера, Музей-квартиру Н. С. Голованова и Музей С. С. Прокофьева.

В Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина состоится встреча «Ретро граммофоны». Гости услышат несколько оригинальных старинных пластинок на настоящих граммофонах.

А Музей С. С. Прокофьева приглашает москвичей на шахматный турнир и дуэль с гроссмейстером.

Участие во всех мероприятиях по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные

экскурсия«Ночь музеев»музей музыки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте