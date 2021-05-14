Выставка о Викторе Цое и шахматный турнир: как пройдет ночная акция в Музее музыки

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский национальный музей музыки и его филиалы 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев». Для посетителей подготовлена обширная программа, которая включает выставку о Викторе Цое и группе «Кино», экскурсии, шахматный турнир, лекцию о старинных граммофонах.

В главном здании музея гости увидят выставку молодых художников «Цой: Стена». В качестве экспонатов выставки здесь представлены инсталляции, посвященные творчеству музыканта. В рамках выставки состоится лекция «Больше чем «Кино», которая расскажет слушателям о музыке и текстах Виктора Цоя. А во время музыкального квартирника «Звезда по имени Солнце!» прозвучит русский рок из репертуара Цоя.

В вечерней программе музей также ждет гостей на пешеходные экскурсии по Москве: «Москва музыкальная» и «Прогулки с Шаляпиным».

Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера подготовил программу «Москва музыкальная», которая объединит сразу три музея: Музей-квартиру А. Б. Гольденвейзера, Музей-квартиру Н. С. Голованова и Музей С. С. Прокофьева.

В Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина состоится встреча «Ретро граммофоны». Гости услышат несколько оригинальных старинных пластинок на настоящих граммофонах.

А Музей С. С. Прокофьева приглашает москвичей на шахматный турнир и дуэль с гроссмейстером.

Участие во всех мероприятиях по регистрации, сообщается на сайте музея.

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