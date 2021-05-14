Путин заявил, что Украину превращают в антипода России

Фото: Администрация президента РФ

Украина постепенно превращается в антипод России, что вызывает сожаление. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

— Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости, — цитирует президента Российской Федерации РИА Новости.

Новость дополняется.

Ранее политолог объяснил, почему Владимир Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы.

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