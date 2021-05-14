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Более полумиллиона петербуржцев прошли оба этапа вакцинации от коронавируса
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более полумиллиона петербуржцев прошли оба этапа вакцинации от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Более 500 тысяч жителей Санкт-Петербурга сделали вторую прививку от коронавирусной инфекции. Такую информацию предоставил губернатор города Александр Беглов.

Он также рассказал, что в преддверии чемпионата по футболу Евро-2020 на постоянный режим работы переведены прививочные пункты, которые находятся на стадионе «Газпром Арена» и в Ледовом дворце. Они будут принимать желающих привиться как во время матчей, так и в рабочие дни.

Всего на территории Северной столицы открыты 134 пункта вакцинации. По словам Александра Беглова, новые прививочные пункты появятся в садоводствах Ленинградской области, так как начинается дачный сезон и скоро наступят летние каникулы, отмечают «Невские новости».

Уточняется, что 14 мая в Санкт-Петербург было доставлено 15 тысяч комплектов вакцины «Спутник V». В результате общий запас препарата составляет около 200 тысяч доз.

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вакцинацияСанкт-Петербургкоронавирус
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