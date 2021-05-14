Неизвестный продал кастет на одной из станций московского метро

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Россия, Москва, метро Люблино Карта всех событий

В вестибюле станции столичного метро неизвестный продал москвичу кастет. Позже проданное оружие было изъято у покупателя. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», незаконная сделка состоялась на станции «Люблино». Купивший кастет мужчина не был знаком с продавцом. Экспертиза показала, что изъятое оружие изготовлено кустарным способом.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт холодного оружия». Злоумышленника ищут. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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