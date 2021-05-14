Около 80 детей эвакуировали из-за сообщения о бомбе в казанской школе

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Около 80 детей были эвакуированы в Казани после звонка о якобы заложенной в школе № 27 бомбе. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Об этом сообщает в пятницу, 14 мая, мэрия города.

— После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе № 27 дети эвакуированы в школу № 41. Это около 80 детей, — говорится в сообщении.

По информации мэрии, на месте работают оперативные службы, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. К настоящему моменту обследован один из корпусов, ничего подозрительного не обнаружено. Представители мэрии сообщили, что сигнал о бомбе был ложным, пишет РИА Новости.

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