Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 80 детей эвакуировали из-за сообщения о бомбе в казанской школе
Фото: Telegram / РИА Новости

Около 80 детей эвакуировали из-за сообщения о бомбе в казанской школе

Анастасия Прохорова

Происшествия

Около 80 детей были эвакуированы в Казани после звонка о якобы заложенной в школе № 27 бомбе. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Об этом сообщает в пятницу, 14 мая, мэрия города.

— После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе № 27 дети эвакуированы в школу № 41. Это около 80 детей, — говорится в сообщении.

По информации мэрии, на месте работают оперативные службы, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. К настоящему моменту обследован один из корпусов, ничего подозрительного не обнаружено. Представители мэрии сообщили, что сигнал о бомбе был ложным, пишет РИА Новости.

Читайте также: «Понял, что я все могу»: СМИ опубликовали подробности допроса стрелка из Казани

эвакуация детейшколаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Все мнения
О проекте