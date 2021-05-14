Мужчину задержали за стрельбу в воздух на юго-востоке Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина несколько раз выстрелил в воздух на юго-востоке столицы из автомата. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Инцидент произошел неподалеку от станции метро «Рязанский проспект». С жалобой на громкие звуки в полицию обратились обеспокоенные горожане. По словам представителя ведомства, 28-летний москвич выстрелил из автомата не менее пяти раз.

При задержании у мужчины изъяли охолощенный автомат Калашникова. Также в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Материал направлен в мировой суд. Владимир Васенин отметил, что гражданин принес извинения жителям города за нарушение общественного порядка.

Ранее «ВМ» сообщала, что подобный случай произошел в Подмосковье. Местный житель несколько раз выстрелил в воздух из автомата на территории Дмитровского района.

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