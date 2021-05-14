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Трое подростков устроили ДТП на «Жигулях» в Зеленограде
Фото: Прокуратура Москвы

Трое подростков устроили ДТП на «Жигулях» в Зеленограде

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, к841 Карта всех событий

Прокуратура проведет проверку после аварии с тремя несовершеннолетними в Зеленограде, которые устроили ДТП, врезавшись в дерево на «Жигулях». Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 14 мая у двора корпуса 841. По предварительным данным, трое подростков решили прокатиться по городу на машине. В результате 14-летний юноша, который сидел за рулем, не справился с управлением и врезался в дерево. Одного из его пассажиров госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал прокурор Зеленоградского административного округа Владимир Родин.

Ранее «ВМ» сообщала, что водитель «газели» сбил 13-летнюю девочку в Подмосковье.

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