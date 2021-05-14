Москвич лишился полмиллиона рублей после свидания в офисе

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

Москвича ограбили после отдыха со спиртным в офисе на юге столицы. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО.

Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное. Потерпевший рассказал полицейским, что вместе с 36-летней знакомой распивал спиртные напитки в офисе. Затем мужчина уснул, а после пробуждения обнаружил, что из кармана его куртки пропали полмиллиона рублей.

Оперативники задержали подозреваемую. Оказалось, что компанию потерпевшему составила ранее судимая приезжая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич оставил сумку в машине и лишился более 300 тысяч рублей.

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