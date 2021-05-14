Прохожий помог пенсионерке, а после украл у нее украшения на 400 тысяч рублей

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Россия, Москва, Тихорецкий бульвар Карта всех событий

Приезжий мужчина обманул пожилую москвичку на юге столицы. Он украл у пенсионерки украшения на 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Южное. 82-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо на улице. Один из прохожих предложил ей помощь и проводил ее домой. В квартире мужчина воспользовался плохим самочувствием своей подопечной и похитил у нее ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Оперативники задержали мужчину на Тихорецком бульваре. В ведомстве уточнили, что часть похищенных украшений у злоумышленника удалось изъять. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич лишился полумиллиона после свидания в офисе.

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