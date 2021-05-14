Медаль вручили потерявшей туфли во время парада Победы кемеровской «Золушке»

Фото: mir24.tv

Награждение участников парада Победы, состоявшегося в Кемерове 9 мая, прошло в Кузбассе. Среди тех, кто был представлен к награде, оказалась инспектор уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России Евгения Стадничук.

Во время прохождения парадным строем у девушки слетели туфли, однако она продолжила маршировать босиком.

— Я не считаю это подвигом. Потеряла туфли очень просто. Сзади шагающие случайно наступили на ногу. Причем сначала слетела одна туфля, которую поймали девушки сзади, а потом слетела вторая. Она осталась на площади. Не раздумывая, я продолжила идти без туфель, чтобы не посрамить честь и достоинство уголовно-исполнительной системы, которую я представляю, а также своих коллег, — рассказала Евгения Стадничук.

Она также добавила, что домой она уехала в одной туфле, которую ей вернули коллеги, отмечает «МИР 24». За проявление стойкости инспектору вручили медаль «За веру и добро».

Кстати, подобный случай произошел и на Красной площади в Москве, только бесхозным остался сапог.

Источник: mir24.tv

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