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Роскомнадзор 15 мая проведет проверку соцсети Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор 15 мая проведет проверку соцсети Twitter

Анастасия Прохорова

Общество

Роскомнадзор после 15 мая проведет проверку социальной сети Twitter и примет решение по мерам. Об этом сообщили в ведомстве.

— По истечении 15 мая (срок, отведенный соцсети на удаление запрещенной информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер, — цитирует ведомство РИА Новости.

В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 5 миллионов рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

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