«Равнозначный удар»: Милонов оценил включение США и Чехии в список недружественных стран

Фото: Пресс-служба Госдумы

Действия России по введению США и Чехии в список недружественных государств являются своевременной и правильной мерой. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов.

По его словам, продолжительные попытки выстроить с США дружественные и взаимовыгодные отношения не увенчались успехом, поскольку «Вашингтон настроен максимально агрессивно к Москве и всячески игнорирует подобные инициативы».

— Мы говорим о странах, которые недоброжелательны к нам, они предпринимают активные экономические и политические усилия, чтобы жизнь в России стала хуже. И терпеть, а тем более верить им, что санкции и различные ограничительные меры не коснутся обычных граждан, было бы неоправданным блефом. Нам вечно говорят, что «все зло» направлено против руководства страны и политических деятелей, которые им не угодили. Но это не так! Цель любой санкции — сделать жизнь сложнее. Следовательно, бьют эти меры сильнее не по конкретному физическому лицу, а по обычным россиянам и стране в целом, — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, Россия всегда выступает за мирное сосуществование.

— Однако чем больше предпринималось попыток подружиться с Западом, тем больше Запад поворачивался спиной к Москве. И теперь пришло время нам нанести им равнозначный удар. Мы очень долго терпели. Мы долго носились с США и их союзниками, пора и меру знать, — сказал Милонов.

Парламентарий допустил, что в ответ на действия Москвы по внесению указанных стран в «список недоброжелателей» Вашингтон и Прага предпримут дополнительные меры, направленные на то, чтобы еще глубже захоронить веру в возобновление отношений с Россией.

— Я думаю, что последуют дополнительные санкции с их стороны. Не думаю, что США будут составлять аналогичный список. Мы и без того с 2020 года числимся в их списке национальных угроз, — отметил Милонов.

Собеседник «ВМ» также добавил, что России стоит направить свои усилия на выстраивание отношений со странами, которые являются ее стратегическими партнерами.

Ранее «ВМ» писала, что российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 мая.

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