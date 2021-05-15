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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве 15 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве 15 мая

Кирилл Николаев

Город

В субботу, 15 мая, в Москве пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 22–24 градуса, в Московской области воздух также прогреется до 24 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

При такой погоде возможны негативные реакции и симптомы недомогания у метеочувствительных людей с бронхо-легочными заболеваниями. Геомагнитный фон 15 мая ожидается неустойчивым, сообщили на портале «Метеоновости».

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

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