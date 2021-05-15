Незаконно возведенный автосервис демонтировали в Савеловском районе

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 13с3 Карта всех событий

Незаконно построенный автосервис демонтировали в Савеловском районе. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Объект находился по адресу Петровско-Разумовский проезд, владение 13, строение 3. Постройка площадью 390 квадратных метров использовалась в качестве автосервиса. Здание было возведено без разрешительных документов.

Ранее этот земельный участок был предоставлен юридическому лицу по договору аренды под размещение производства бронированных автомобилей. Однако в настоящее время договор аренды на земельный участок не действует, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Незаконно возведенное строение демонтировали в Солнцеве