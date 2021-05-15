Белоруссия разместит в РФ гособлигации на сто миллиардов рублей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов рублей в 2021–2023 годах. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Отмечается, что срок обращения облигаций составит не менее 1092 дней.

В тесте указа также говорится о необходимости «закреплять в эмиссионных документах отказ Белоруссии от иммунитета от применения зачета встречных требований и судебных разбирательств».

Документ постановляет, что деньги, полученные с размещения гособлигаций на территории РФ, будут зачисляться на счет Министерства финансов Республики Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности в случае его гибели.

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