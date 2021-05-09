Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности в случае его гибели

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», который предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии в воскресенье, 9 мая.

Так, в случае гибели президента из-за покушения, акта терроризма, внешней агрессии все госорганы будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности.

При этом на территории страны будет введено чрезвычайное или военное положение. Подписанный Александром Лукашенко декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

О подготовке этого документа глава государства сообщил 24 апреля. Тогда Лукашенко пояснил, что подобный декрет необходим в связи с дестабилизацией ситуации в стране.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

На данный момент обвинение по делу о покушении на Лукашенко предъявлено четырем задержанным лицам. Начальник отдела КГБ Белоруссии заявил, что «это заговор с целью захвата власти неконституционным путем».

Читайте также: Лукашенко выразил готовность к досрочным выборам вместе с США