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Лукашенко выразил готовность к досрочным выборам вместе с США
Фото: president.gov.by

Лукашенко выразил готовность к досрочным выборам вместе с США

Юлия Павлушова

В мире

Белоруссия проведет досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в пятницу, 7 мая.

Он обратил внимание на несовершенство западной избирательной системы. По словам Александра Лукашенко, на последних западных выборах в США люди голосовали по почте, а бюллетени с голосами за Дональда Трампа «выкидывали в урны».

— Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — цитирует заявление Александра Лукашенко Sputnik Беларусь.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

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