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Новый вид войск создадут на Украине
Фото: president.gov.ua

Новый вид войск создадут на Украине

Полина Долганова

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о создании национальных кибервойск.

— Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это, — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина».

Он отметил, что решение поддержал каждый из 21-го члена Совета безопасности.

По словам Данилова, также на заседании СНБО на обсуждение были вынесены восемь тем, среди которых фигурировали стратегии кибер- и биологической безопасности.

Ранее сообщалось, что Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО.

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