Новый вид войск создадут на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о создании национальных кибервойск.
— Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это, — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина».
Он отметил, что решение поддержал каждый из 21-го члена Совета безопасности.
По словам Данилова, также на заседании СНБО на обсуждение были вынесены восемь тем, среди которых фигурировали стратегии кибер- и биологической безопасности.
Ранее сообщалось, что Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО.
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