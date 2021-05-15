Еще 8790 случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявлено 8790 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано 364 летальных исхода, выздоровели 9866 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболеваемости продолжает лидировать Москва. За 24 часа в столице выявили 3073 новых случая заболевания.

На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Московская область. Там 749 и 671 случай соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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