Более 22 миллионов ПЦР-тестов провели в Москве с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 22,1 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19 было проведено в столице за все время пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 15 мая, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число тестов, которые способны выявить в организме наличие антител к заболеванию, превысило 6,7 миллиона.

— Мы оперативно информируем жителей о результатах анализов — в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают СМС-сообщения. Это касается тестов, сделанных в городских учреждениях, — сообщила Ракова.

Она добавила, что сдать ПЦР-тест можно в 162 взрослых и 45 детских московских поликлиниках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от коронавируса 2697 пациентов за последние сутки.

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