Петр Толстой: Следующие поколения сохранят уважительное отношение к Победе и ветеранам

Фото: Александр Чикин

Память о подвиге советского народа, победившего фашизм, будет всегда жива, заявил депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой во время встречи во дворце культуры «Капотня» с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны. По его словам, спустя 76 лет после окончания войны значение победы не убавилось, в том числе для самих ветеранов, освободивших вначале свою страну, а затем и Европу.

— Во время парада 9 мая была плохая погода, шел дождь. Президент России укутывал сидящего рядом ветерана, у которого на груди были медали, и он не хотел, чтобы их прикрыли курткой. Что я хочу сказать: во-первых, нам есть с кого брать пример. Во-вторых, уверен, что следующие поколения сохранят уважительное, бережное отношение к нашей истории, нашей победе, к вам, ветеранам, — сказал Толстой.

Фото: Александр Чикин

Глава Совета ветеранов Юго-Восточного округа столицы Олег Щербаков напомнил, что за Родину плечом к плечу сражались представители более 120 национальностей, среди них были украинцы, русские, белорусы, чеченцы, ингуши. Фронт и тыл были едины, напомнил Щербаков. Задача молодого поколения — сохранить мирное небо над головой, подчеркнул он.

— Чем дальше уходит День Победы, тем чаще мы видим попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, нападки на Советский Союз, стремление подорвать веру всего мира в священную миссию, которую выполнил советский народ, — отметил Щербаков.

Как ранее заявлял Петр Толстой, Россия будет решительно защищать историческую память о событиях Второй мировой войны.

Вице-спикер Госдумы также попросил ветеранов бережно отнестись к своему здоровью, проявить осторожность в связи с эпидемией коронавируса.

— У нас принято ругать власти, но хочу сказать, что в этом году федеральные и городские власти сделали очень многое, чтобы спасти жизни пожилых людей, ветеранов. Я вас очень прошу, нам осталось чуть-чуть потерпеть, мы сильны, когда мы вместе, — добавил парламентарий.

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