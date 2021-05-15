Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам восстановлено
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам восстановлено

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Трамвайные пути на Живописной и Тимирязевской улицах очищены от поваленных в результате ураганного ветра деревьев, движение по ним восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Восстановлено движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы. Столичный комплекс городского хозяйства столицы предупредил москвичей, что ураганный ветер сохранится до конца дня.

Читайте также: «Не по «Тройке», а на тройке»: Дептранс пофантазировал, что было бы в Москве без метро

движение трамваевдвижение восстановленотрамвай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте