Движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам восстановлено

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Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Трамвайные пути на Живописной и Тимирязевской улицах очищены от поваленных в результате ураганного ветра деревьев, движение по ним восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Восстановлено движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы. Столичный комплекс городского хозяйства столицы предупредил москвичей, что ураганный ветер сохранится до конца дня.

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