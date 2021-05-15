Пожарные локализовали возгорание на складе в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские Карта всех событий

Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади две тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Напомним, двухэтажный склад загорелся в поселке Горки Ленинские. Также пламенем оказались объяты деревянные поддоны, которые находятся на открытой площадке. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. В результате пожара горящий склад рухнул.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 54 человека, 16 единиц техники, сообщает ТАСС.

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