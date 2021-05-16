Юрист перечислила малоизвестные бесплатные медицинские услуги

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Далеко не все знают знают о существовании медицинских услуг, за которые не нужно платить. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

По ее словам, есть медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, хотя они входят в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). К малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся удаление зубов, анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре. Также в этот список входят расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры; ЭКО, массаж, лечение депрессии.

Гриценко добавила, что если пациенту отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС, то в этом случае нужно обратиться к заведующему отделением, а если и это не поможет, то стоит написать жалобу на имя главного врача, сообщает агентство «Прайм».

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