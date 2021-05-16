Сергей Собянин рассказал, как изменилось население Москвы с 1990 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителе столицы стало на два миллиона больше с 1990 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 16 мая.

По словам главы города, в этой связи важно не забывать о развитии транспортной системы, в частности, метрополитена. Его строительство в 80-е, 90-е и начале двухтысячных замедлялось, а население города продолжало расти.

— И, конечно, метро должно успевать за этим развитием. Более того — оно должно опережать, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях московского метро.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о работе метро Москвы в военные годы