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Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 2414 человек
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 2414 человек

Юлия Павлушова

Город

Столичные медики вылечили от коронавируса еще 2414 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Уточняется, что за весь период пандемии в городе от COVID-19 вылечились 1 025 794 пациента.

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 2414 человекФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Кроме того, за последние 24 часа в Москве выявили 2789 случаев заболевания. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 56 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество москвичей, которые привились от COVID-19.

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