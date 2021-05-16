Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 2414 человек
Столичные медики вылечили от коронавируса еще 2414 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Уточняется, что за весь период пандемии в городе от COVID-19 вылечились 1 025 794 пациента.
Кроме того, за последние 24 часа в Москве выявили 2789 случаев заболевания. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 56 пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество москвичей, которые привились от COVID-19.
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