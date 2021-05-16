Погода в Москве 19 мая установит столетний температурный рекорд

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Погода в российской столице в середине предстоящей недели установит рекорд столетней давности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Голубев. По словам эксперта, дождливая погода со следующей недели покинет столицу, и город окажется в плену экстремальной жары.

— Настоящая экстремальная жара ожидает москвичей в предстоящую среду, 19 мая. Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким днем в столице.

Голубев отметил, что среда повторит небывалый солнцепек, который в последний раз был зафиксирован в российской столице 100 лет назад.

— Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс 30 градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе — плюс 17–19 градусов, — уточнил эксперт.

Однако знойная погода, по словам собеседника «ВМ», продержится недолго. Уже со следующего дня «раскаленную столицу» охладят переменная облачность и сильный дождь.

Ранее синоптики предупредили о том, что после дождливой недели температура в Москве вернется к климатической норме.

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