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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и ливне 16 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и ливне 16 мая

Юлия Павлушова

Город

До конца дня в столице ожидается сильный ливень с градом и грозой. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Также в экстренном предупреждении говорится, что до конца суток в городе усилится ветер. Его скорость может достигнуть 20 метров в секунду.

Московских водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от других машин, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что погода в Москве 19 мая может установить столетний температурный рекорд.

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