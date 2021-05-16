Начало матча РПЛ «Уфа» — «Арсенал» перенесли из-за сильной жары

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Матч 30-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» — «Арсенал» (Тула) перенесли на неопределенное время. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили в пресс-службе клуба из Башкортостана.

Уточняется, что игра должна была пройти на стадионе Уфы в воскресенье в 14 часов. Однако ее пришлось отложить из-за сильной жары, пишет РИА Новости.

По данным Российской премьер-лиги, каждые полчаса на поле будут измерять температуру. Матч состоится, если жара пойдет на спад.

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