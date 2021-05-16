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Андрей Воробьев рассказал, как «Социальная ипотека» улучшает жизнь специалистов
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев рассказал, как «Социальная ипотека» улучшает жизнь специалистов

Елена Фролова

Недвижимость

Программа «Социальная ипотека» действует на территории Московской области в течение пяти лет, и пока ее прекращать не планируется. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Программу запустили в 2016 году по поручению главы региона. С ее помощью свои жилищные условия смогли улучшить врачи, учителя, уникальные специалисты, молодые ученые и тренеры, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в Московской области.

— Коллектив выдвигает на получение социальной ипотеки самых лучших сотрудников, которые зарекомендовали себя, — рассказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также напомнил, что квартиру оплачивает регион, а получателям социальной ипотеки остается платить лишь проценты, отмечает РИАМО. Примерно это составляет пять тысяч рублей в месяц. Таким образом, жилье становится доступным для специалистов, работающих в Подмосковье.

Читайте также: Стартовал прием заявок от педагогов на соципотеку в Подмосковье

Андрей Воробьевсоциальная ипотекаМосковская область
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