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Илья Авербух поддержал инициативу Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов
Фото: Галина Бродская

Илья Авербух поддержал инициативу Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов

Василий Плиткин

Город

Молодежь должна иметь возможность заниматься любимыми видами спорта, полноценно тренироваться в шаговой доступности от дома. Об этом заявил чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух на открытии социально-спортивного форума «Папа – сможет», организованного членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым.

Илья Авербух выступил в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Братеево» перед юными участниками соревнований по киокусинкай каратэ. Он отметил, что человек не сможет состояться как спортсмен, если у него нет воли к победе.

«Это качество каждый должен развивать в себе сам. А задача государства – обеспечить возможность тренироваться и преодолевать себя, формируя характер победителя», – сказал Авербух.

Фигурист поддержал инициативу Евгения Нифантьева о строительстве 100 новых бассейнов в Москве в течение ближайших 5 лет.

«Это будет реальным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры города и позволит тысячам мальчишек и девчонок начать регулярно тренироваться», – считает Авербух.

Он отметил, что в Москве многое делается для популяризации спорта, но нужно помнить, что потребности в новых спортивных объектах растут, поэтому важно планировать их на годы вперед.

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Спортбассейны МосквыИлья Авербух
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