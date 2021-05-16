Арестован член банды Басаева, который участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году

Фото: СК РФ

Арестован еще один член банды Басаева, который в 1999 году участвовал в нападении на Дагестан. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уточняется, что арестованным оказался житель Ставропольского края Багаудин Куванаев.

— Установлено, что в середине июля 1999 года указанное лицо (Куванаев — прим. «ВМ») добровольно вступило в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняло активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что расследование дела о нападении на Дагестан продолжается. Всего, по данным ведомства, в атаке на кавказскую республику принимали участие около 1000 боевиков. За прошедшие годы осуждены 80 участников нападения.

Банда Басаева напала на Ботлихский район Дагестана в августе 1999 года, в результате чего погибли 33 человека и еще 34 пострадали.

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