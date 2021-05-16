Иммунолог призвал россиян взять пример с Израиля и Сан-Марино

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Пандемия коронавируса пойдет на спад тогда, когда свыше 70 процентов населения получат иммунитет от COVID-19. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Так эксперт отреагировал на слова профессора Анчи Барановой о том, что для снижения уровня заболеваемости новой инфекцией вакцинацию должны пройти 30 процентов населения.

— Мне эти цифры не очень понятны. Они должны подкрепляться конкретными выкладками. Эти рассуждения не годятся для общей оценки. У нас считается, что один заразившийся человек может заразить еще четверых, — пояснил Владимир Болибок.

При этом он добавил, что из этого числа двое получают иммунитет. Эксперт также подчеркнул, что снижение заболеваемости зависит не от вакцинированных людей, а от количества тех, у кого появится иммунитет. По его словам, следует учитывать не только тех, кто вакцинировался, но тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет иммунитет, отмечает ИА «НСН».

Аллерголог-иммунолог рассказал, что в жители Сан-Марино уже провакцинировались «Спутником V», и в этой стране пандемия пошла на спад.

— Они сейчас будут зарабатывать на вакцинном туризме. 60 процентов израильтян вакцинировано, и у них пандемия пошла на спад, они отменяют ограничения. Здесь ситуация в том, что нам тоже нужно достичь этого уровня в 70 процентов за счет привитых и переболевших, тогда пандемия уйдет на спад, — объяснил Владимир Болибок.

А потом необходимо эти 70-80 процентов поддерживать за счет постоянной ревакцинации, чтобы этот вирус не вернулся, заключил эксперт.

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