Автоэксперт рассказал, что делать, чтобы снизить число аварий на дорогах

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Воспитательные работы нужно проводить с водителями. Так считает эксперт по безопасности дорожного движения Александр Сальников.

По его словам, безопасность на дорогах и ее обеспечение формируются не только благодаря техническому состоянию автомобиля, но и желанию самого автовладельца. Кроме того, эксперт объяснил, как можно уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.

— Во-первых, у каждого человека есть ощущение опасности, за которое отвечает лобная доля головного мозга. Однако оно формируется только к 24 годам. Поэтому, до наступления этого возраста, водители относятся ко всему бесшабашно, — объяснил автоэксперт.

Поэтому, по его мнению, во всем мире была введена тенденция — предоставление права на полное управление транспортным средством только с 24 лет. Он также предложил повышать возраст при выдаче прав, отмечает Nation News. Вторым пунктом по повышению безопасности Александр Сальников обозначил активную воспитательную работу с водителями.

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