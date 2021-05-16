Эксперт объяснил, почему Германия поддерживает «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Добыча газа в странах Европы значительно сокращается, поэтому основная задача, как заявили в Минэкологии Германии, заключается в том, чтобы как можно быстрее запустить «Северный поток — 2». Это означает, что газопровод должен быть введен в эксплуатацию в ближайшие сроки, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В прошлом году Евросоюз импортировал 326 миллиардов кубических метров газа, из этого числа половина является ресурсом российского производства. Прошедшая зима добавила хлопот: к апрелю подземные хранилища почти опустели, а закупки увеличились. Например, в Румынии они возросли на 90 процентов, в Финляндии — на 67 процентов, в Германии — на 30 процентов и так далее.

Благодаря «Северному потоку — 2» поставки в Германию удастся увеличить вдвое, что прекрасно понимают немецкие власти. По словам Сергея Пикина, именно поэтому в последнее время Берлин не меняет свою позицию.

— Канцлер Ангела Меркель не раз подчеркивала, что власти поддержат проект без оглядки на санкции Соединенных Штатов. И с каждым днем поддержка проекта усиливается, в отличие от ситуации двухлетней давности, когда позиция Германии была неустойчивой, мы потеряли много времени и были введены санкции, — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что заявления Европарламента по «Северному потоку — 2» чаще всего имеют совещательный голос, отмечает Nation News.

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