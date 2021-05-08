Посол России в Германии назвал срок завершения строительства «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Строительство «Северного потока — 2» может завершиться до проведения выборов в бундестаг, которые назначены на сентябрь 2021 года. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, ключевую роль в этом вопросе сыграют погодные условия. Дипломат отметил, что при благоприятной погоде работы могут вестись быстрее.

Он обратил внимание, что связанные с проектом решения в настоящее время принимает европейская сторона.

— Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана? — цитирует Нечаева РИА Новости.

Известно, что строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на финальной стадии. О том, что строительство может завершиться до конца года, ранее сообщал председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Ранее председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказал мнение, что срыв проекта трубопровода «Северный поток — 2» из-за подачи судебного иска экологами организации «Союз защиты природы» не представляется реальным.

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