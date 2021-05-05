В бундестаге оценили риск остановки «Северного потока — 2» из-за иска экологов

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Срыв проекта трубопровода «Северный поток — 2» из-за подачи судебного иска экологами организации «Союз защиты природы» не представляется реальным. Такое мнение во вторник, 4 мая, высказал председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Эрнст подтвердил, что иск, поданный в административный суд, обладает приостанавливающим действием, а значит, может замедлить дальнейшее строительство.

Однако политик счел нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца. Эрнст напомнил, что проект «Северный поток — 2» получил одобрение «со стороны всех компетентных ведомств и тем самым соответствует законодательству», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что неправительственная природоохранная организация «Союз защиты природы» (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга по поводу выдачи разрешения федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. В иске речь идет о «незавершенном участке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии».

Как полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, данное обращение в суд не имеет никакого отношения к защите природы и окружающей среды. Активизация подобных исков произошла по причине того, что санкции в отношении России не работают, поэтому представители Соединенных Штатов пытаются подключить другие рычаги давления на газопровод.

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